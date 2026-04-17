HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Không ai nhắc thì không trả”: Tài xế nhận án sau 300 lần đỗ xe miễn phí

Nguyệt Hạ |

Nhiều lần “quên” trả phí đỗ xe, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị kiện ra tòa và buộc phải thanh toán 12.000 NDT (khoảng 46 triệu VNĐ).

Theo Global Times Online, ông Vương, một tài xế sinh sống tại Thành Đô (Trung Quốc) trong khoảng gần hai năm đã nhiều lần đỗ xe tại các tuyến phố trung tâm. Đây đều là những khu vực đông đúc, mật độ phương tiện cao, nhu cầu đỗ xe lớn nên các điểm đỗ ven đường đều được tổ chức thu phí. Mỗi lần đỗ xe, chi phí phát sinh giao động từ vài đến vài chục nhân dân tệ, tùy theo thời gian đỗ và vị trí cụ thể.

Tuy nhiên, điều đáng nói là sau mỗi lần rời đi, ông Vương đều không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Hành vi này lặp lại hơn 300 lần khiến các khoản phí nhỏ lẻ tích tụ thành con số lớn, khoảng 12.000 NDT (46 triệu VNĐ).

Dù đơn vị quản lý đã nhiều lần nhắc nhở thông qua ứng dụng, mã QR đặt tại hiện trường cũng như các hình thức cảnh báo khác, ông Vương vẫn không chủ động nộp tiền.

Bị kiện ra tòa sau nhiều lần “phớt lờ” nhắc nhở

Sau khi mọi biện pháp nhắc nhở không mang lại kết quả, công ty quản lý bãi đỗ đã quyết định khởi kiện ông Vương ra tòa án Trung Quốc nhằm đòi lại toàn bộ khoản phí còn nợ.

Tại phiên xét xử, người đàn ông này đưa ra nhiều lý do bào chữa. Ông cho rằng đỗ xe ven đường là sử dụng tài nguyên công cộng, không nên thu phí hoặc mức phí là không hợp lý. Ngoài ra, ông cũng nói rằng bản thân không nhận được thông báo chính thức nên không biết cần phải thanh toán.

Sau quá trình xem xét, tòa án Trung Quốc đã bác bỏ các lập luận trên.

Cơ quan xét xử xác định rằng các điểm đỗ xe này được quy hoạch hợp pháp theo quy định quản lý giao thông của thành phố. Mức thu phí đã được cơ quan chức năng Trung Quốc phê duyệt và niêm yết công khai tại khu vực đỗ xe, đảm bảo tính minh bạch.

Đặc biệt, tòa nhấn mạnh một điểm quan trọng: mỗi lần xe đỗ vào vị trí có thu phí, giữa chủ xe và đơn vị quản lý đã hình thành một quan hệ hợp đồng dịch vụ trên thực tế. Do đó việc không nhận được thông báo nhắc nợ không phải là lý do hợp lệ để từ chối trả phí.

Kết thúc phiên tòa, tòa án tuyên buộc ông Vương phải thanh toán toàn bộ hơn 12.000 NDT tiền đỗ xe kèm lãi trả chậm. Tòa cũng cho rằng khoản tiền này là kết quả tích lũy tự nhiên từ hàng trăm lần đỗ xe, phù hợp với thời gian và địa điểm sử dụng, không có dấu hiệu thu sai hay tính phí bất hợp lý.

Ảnh: China Daily

Hiện nay, nhiều đô thị tại Trung Quốc đã triển khai hệ thống đỗ xe thông minh, sử dụng cảm biến địa từ, camera nhận diện biển số và hệ thống thanh toán điện tử. Nhờ đó, mọi lượt đỗ xe đều được ghi nhận chính xác về thời gian và tần suất, khiến việc “trốn phí” gần như không còn khả thi.

Đáng chú ý, ở một số nơi, việc nợ phí đỗ xe còn có thể liên thông với điểm tín dụng giao thông hoặc hệ thống tín dụng cá nhân. Nếu vi phạm nhiều lần hoặc số tiền lớn, người lái xe có thể gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện, thậm chí bị ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Bài học đắt giá cho người sử dụng phương tiện

Trường hợp của ông Vương được xem là lời cảnh báo rõ ràng đối với người tham gia giao thông.

Việc sử dụng bãi đỗ xe có thu phí không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn đi kèm nghĩa vụ pháp lý cụ thể tại Trung Quốc. Tâm lý chủ quan như “đỗ tạm không ai kiểm tra” hay “không bị nhắc thì không cần trả” có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ phải trả số tiền lớn sau thời gian dài tích tụ, người vi phạm còn có nguy cơ chịu thêm lãi chậm nộp và ảnh hưởng tiêu cực đến hồ sơ tín dụng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại