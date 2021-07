''Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời'' nhưng những lời khuyên tưởng chừng đơn giản này lại có thể giúp bạn xây dựng sự giàu có bền vững

Hãy nhớ rằng xây dựng sự giàu có không phải là một quá trình trong một sớm một chiều.

1. Tăng thu nhập của bạn

Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang trong giai đoạn chuyển tiếp, có nhiều nguồn thu nhập là bước cơ bản nhất để xây dựng sự giàu có. Dưới đây là một số cách bạn có thể tăng thu nhập và xây dựng sự giàu có một cách nhanh chóng nhưng vẫn không kém phần bền vững:

Học cách kinh doanh

Những người giàu nhất thế giới không phải là nhân viên mà là những người sáng lập doanh nghiệp. Kinh doanh đáp ứng hai khía cạnh của việc xây dựng sự giàu có: thu nhập và lợi nhuận cao từ tài sản tích lũy được. Do đó, nếu bạn có ý tưởng kinh doanh, hãy bắt tay vào thực hiện.

Nó không cần phải là một doanh nghiệp lớn. Bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ và cung cấp các dịch vụ mà bạn giỏi. Ví dụ, với sự phổ biến của Internet, bạn có thể bắt đầu kinh doanh online. Nếu không có đủ thời gian, bạn có thể thuê người điều hành công việc kinh doanh cho mình.

Chấp nhận thử thách và đảm nhận những công việc có mức thu nhập cao

Những nghề với mức thu nhập cao như bác sĩ, quản lý và kỹ sư,… Tuy nhiên, thời gian cũng như công sức đầu tư vào quá trình học tập, rèn luyện là rất nhiều, đồng nghĩa với mức lương nhận được cũng rất tương xứng.

Có những nguồn thu nhập thụ động

Nếu so sánh với thu nhập chủ động, ví dụ, bạn đi làm ở công ty theo giờ hành chính, bạn nhận lương. Đây là nguồn thu nhập bạn nhận được nhờ việc lao động thường xuyên liên tục. Nếu bạn nghỉ làm, bạn bị trừ lương.

Trong khi đó, với thu nhập thụ động, bạn chỉ cần tạo ra sản phẩm ban đầu, tiếp theo kể cả bạn không tiếp tục theo dõi thành phẩm do mình tạo ra, bạn vẫn có thể có được thu nhập. Ví dụ, bạn viết ebook và đăng bán trên Amazon Kindle, mỗi ngày, bạn sẽ có nguồn thu từ lượt mua tại đây. Kể cả khi bạn đang ngủ, cứ có lượt mua, bạn sẽ có tiền về tài khoản.

Với những ai đang tìm kiếm một công việc không tốn nhiều thời gian, đem lại nguồn thu hiệu quả, vốn thấp, các cách kiếm tiền từ thu nhập thụ động chính là lựa chọn hoàn hảo. Việc tạo ra bao nhiêu tiền mỗi tháng hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như sự quảng bá sản phẩm của bạn. Do vậy, tiền nhiều hay ít chắc chắn do bạn tự quyết định, tự làm chủ công việc do mình tạo ra.

Có rất nhiều công việc có thể tạo ra nguồn thu thụ động như: Cộng tác viên dịch/viết bài; Sáng tạo nội dung, Thiết kế đồ hoạ;…

Cải thiện các kỹ năng của bản thân

Đầu tư vào bản thân chính là một hình thức đầu tư không bao giờ lỗ bởi những giá trị mang lại là rất bền vững.

Bạn có thể tăng thu nhập bằng cách trau dồi kỹ năng của mình. Điều này có thể là học thêm ngoại ngữ, học lên cao học hoặc tham gia các khoá đào tạo kĩ năng mềm,… tất cả đều có thể giúp bạn được thăng chức và tăng lương.

2. Tiết kiệm hơn

Tiết kiệm tiền là một bước quan trọng khác trong việc xây dựng sự giàu có. Khi bạn đã đủ tiền để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, đây chính là lúc nghĩ đến tiết kiệm. Hãy nhớ rằng, tiết kiệm những khoản nhỏ thường xuyên sẽ tạo nên sự giàu có đáng kể theo thời gian.

Xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể hàng tháng

Để duy trì sự ổn định về tài chính, bạn nên xây dựng khế hoạch chi tiêu hàng tháng. Một trong những kỹ thuật lập ngân sách phổ biến và hiệu quả là quy tắc 50/30/20 .

Phương pháp này gợi ý rằng 50% thu nhập của bạn dành cho các khoản thiết yếu, như thực phẩm, tiền thuê nhà và chăm sóc sức khỏe. Phân bổ 30% dành cho những thứ không thiết yếu, chẳng hạn như mua sắm, vui chơi giải trí. 20% còn lại là phần quan trọng nhất, sẽ được chuyển sang tiết kiệm.

3. Đầu tư

Khi bạn đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm hàng tháng, đã đến lúc đầu tư. Khi bạn đầu tư tiền của mình, nó mang lại cho bạn nhiều tiền hơn. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản hoặc bất kì hình thức kinh doanh hợp pháp nào có thể mang về mức sinh thời cao.

Đầu tư chứng khoán

Mua cổ phiếu của công ty là một trong những cách tốt nhất và đơn giản để xây dựng sự giàu có. Thông qua cổ phiếu, bạn trở thành một cổ đông, sở hữu một phần của công ty. Mua cổ phiếu thông qua các quỹ trao đổi là một hình thức đầu tư minh bạch và không có rủi ro.

Mặc dù cổ phiếu có rủi ro cao hơn nhiều so với các tài sản khác, nhưng chúng có lợi tức đầu tư tốt nhất. Hãy trang bị cho mình nền tảng kiến thức tốt về thị trường chứng khoán để có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận

Đầu tư bất động sản

Đây luôn là danh mục hàng đầu trong danh sách đầu tư của các tỷ phú. 90% các triệu phủ đều sở hữu các bất động sản. Người đầu tư thông minh là người kiếm tiền ngày hôm nay và đầu tư bất động sản vào ngày hôm sau.

Bất động sản không thể mất đi hoặc bị đánh cắp, và cũng không thể tự nó có thể di chuyển. Với những đặc điểm đó, thì chỉ cần được quản lý cẩn thận, đây sẽ là kênh đầu tư an toàn nhất trên thế giới.

Xây dựng sự giàu có không phải là một hoàn thành trong ngày một ngày hai. Với sự tận tâm và kỷ luật, bạn có thể phát triển sự giàu có nhanh chóng và bền vững. Trước khi bắt đầu hành trình này, điều quan trọng là phải trang bị cho mình kiến ​​thức tài chính vững chắc để không bị ảnh hưởng bởi những tác động trên thị trường.

Theo: Gobankingrates