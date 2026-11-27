Từ những chiếc bật lửa tưởng chừng chỉ đáng vứt vào thùng rác, một tay chơi mô hình đã tạo ra chiếc Suzuki tí hon có độ hoàn thiện không thua kém những sản phẩm được chế tác bằng máy móc chuyên dụng.

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra những hình ảnh khó phân biệt thật giả, còn máy in 3D giúp việc chế tạo mô hình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, vẫn có những người đàn ông tìm thấy niềm vui trong việc ngồi hàng giờ bên bàn làm việc, tỉ mỉ chế tác từng món đồ bằng đôi tay của mình.

Chủ nhân kênh YouTube ANK Creative là một người như vậy.

Thay vì bỏ tiền mua những bộ kit mô hình hay đầu tư máy móc đắt đỏ, anh tận dụng những món đồ bỏ đi để tái hiện các mẫu ô tô ngoài đời thực. Nguyên liệu cho một trong những dự án gần đây của anh là thứ mà nhiều người chẳng buồn giữ lại sau khi sử dụng: bật lửa dùng một lần.

Thành phẩm là chiếc Suzuki Karimun, phiên bản Suzuki Wagon R dành cho thị trường Indonesia, với kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng xe kei car Nhật Bản.

Từ những chiếc bật lửa hết ga, chủ nhân kênh ANK Creative đã tạo ra một chiếc Suzuki Karimun nhỏ bằng lòng bàn tay. Ảnh: ANK Creative

Biến những thứ bỏ đi thành chiếc xe Suzuki xịn như thật

Trong đoạn video dài 12 phút đăng tải trên YouTube, ANK Creative cho thấy toàn bộ quá trình chế tạo chiếc Suzuki nhỏ bằng lòng bàn tay. Không có máy in 3D, không có những chi tiết đúc sẵn. Mọi bộ phận đều được cắt, mài, tạo hình và lắp ráp thủ công.

Bắt đầu với vỏ bật lửa bằng nhựa trong suốt màu xanh lá, người thợ cắt thành từng tấm nhỏ, làm phẳng rồi chà nhám. Bản vẽ kỹ thuật của Suzuki Wagon R được sử dụng làm cơ sở để đảm bảo tỷ lệ thân xe.

Với máy mài cầm tay, cưa kim hoàn và dao thủ công, anh lần lượt tạo hình cửa sổ, vòm bánh xe, hai bên thân xe, trước khi ghép thêm các chi tiết như nắp ca-pô, cản trước, nóc và cửa hậu.

Điều thú vị nằm ở cách người thợ tận dụng màu sắc và đặc tính sẵn có của từng vật liệu. Nhựa từ những chiếc bật lửa màu đỏ, cam và trong suốt được biến thành các cụm đèn. Nhựa xanh lam được dùng để chế tạo sàn xe, bảng táp-lô và ghế ngồi.

Ngay cả những chi tiết nhỏ đến mức khó quan sát bằng mắt thường cũng không bị bỏ qua. Vô lăng được uốn từ dây thép mảnh, cần số làm từ van kim loại bên trong bật lửa, còn lưới tản nhiệt được cắt từ một bộ phận bằng nhựa đen của cơ cấu đánh lửa.

Từng đường cắt, góc cạnh trên thân xe đều được thực hiện thủ công, không cần đến máy in 3D. Ảnh: ANK Creative

Bộ bánh xe cũng là một sáng tạo đáng chú ý. Những con lăn kim loại có răng cưa dùng để tạo tia lửa được tận dụng làm mâm xe, trong khi lớp vỏ cách điện của dây điện trở thành lốp. Tất cả được gắn lên các trục kim loại để chiếc Suzuki tí hon có thể lăn bánh thực sự.

Gần như mọi bộ phận của chiếc bật lửa đều tìm được công dụng mới.

Thứ máy móc khó thay thế: Tay nghề

Nhìn vào độ sắc nét của các đường cắt, sự cân đối của thân xe hay cách những chi tiết nhỏ ăn khớp với nhau, không ít người có thể nghĩ đây là sản phẩm của máy móc chuyên dụng, thậm chí là hình ảnh do AI tạo ra.

Tuy nhiên, đằng sau chiếc Suzuki tí hon là hơn 7 năm rèn luyện tay nghề.

ANK Creative hiện có hơn 300.000 người đăng ký trên YouTube với gần 300 video. Trong số những dự án từng thực hiện, chiếc DeLorean DMC-12 chế tạo từ đồ bỏ đi thu hút tới 6,7 triệu lượt xem. Một video khác ghi lại quá trình làm Toyota Supra, Nissan Skyline R34, Toyota AE86 và Honda NSX từ bật lửa ga cũng đạt 4,4 triệu lượt xem.

Danh sách những món đồ chơi của tay thợ này còn có Datsun 620 King Cab, chiếc GMC Vandura nổi tiếng trong series The A-Team, xe bồn Peterbilt trong bộ phim Duel và nhiều mẫu xe khách với kết cấu phức tạp.

Không cần công nghệ tối tân, sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo cũng đủ tạo nên một món đồ chơi đáng sưu tầm - Ảnh: ANK Creative

So sánh những sản phẩm đầu tiên với các dự án gần đây, có thể thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật xử lý vật liệu, độ chính xác của tỷ lệ và khả năng tái hiện chi tiết. Một số thành phẩm có độ hoàn thiện đủ sức sánh ngang với những mẫu xe sản xuất công nghiệp.

Với dân chơi mô hình, giá trị của một món đồ đôi khi không nằm ở thương hiệu, giá tiền hay độ hiếm, mà ở công sức người làm ra nó.

Một chiếc Suzuki bằng nhựa bật lửa có thể chẳng tốn bao nhiêu tiền vật liệu. Nhưng để làm ra được chiếc thứ hai đẹp như vậy, thứ cần bỏ ra không chỉ là vài chiếc bật lửa cũ, mà còn là hàng năm trời tích lũy tay nghề.