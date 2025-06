Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 19/6 cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đại Thảo (sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2025, Vũ Đại Thảo đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật để ông H.Đ.T, (sinh năm 1980, trú tại Tổ 13, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) tin tưởng chuyển cho Thảo số tiền trên 2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất nền tại Dự án Khu đô thị Danko Center, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Dự án Khu đô thị Danko Riverside, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Vũ Đại Thảo - Ảnh: CA Tuyên Quang

Sau khi nhận được tiền, Thảo không sử dụng để đặt cọc mua đất mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng xác định tính pháp lý của các dự án bất động sản, thửa đất trước khi thực hiện giao dịch mua bán hoặc đặt cọc. Kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký kết, tránh tin vào lời quảng cáo, dụ dỗ của các đối tượng mà không kiểm chứng thông tin từ phía các cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, người dân cần trình báo cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017): Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) [Bị bãi bỏ]; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.