Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trường trung học cơ sở Hồ Thị Kỷ. Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép.

Khởi tố vụ án hình sự "lập quỹ trái phép" tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ

Ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trường trung học cơ sở (THCS) Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành).

Theo Báo CAND, từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2025, Trường THCS Hồ Thị Kỷ tổ chức thu tiền từ cho thuê căn tin, nhà xe, hoa hồng từ dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn, với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng.

Số tiền này ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng giao cho bà Đỗ Mỹ Lẹ là thủ quỹ thu, quản lý tiền mặt và chi; không chỉ đạo kế toán đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị theo dõi, quản lý; không lập chứng từ chi; không lập báo cáo tài chính; không báo cáo xin ý kiến trong Hội đồng trường trước và sau khi sử dụng; không quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính (tiền cho thuê căn tin, nhà xe) là sai quy định, có dấu hiệu tội phạm “Lập quỹ trái phép”.

Liên quan vụ việc, tháng 2/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin để chờ kết quả giám định.

Hiệu trưởng ký hợp đồng cho vợ thuê căn tin nhà trường

Trước đó, tháng 10/2025, UBND xã Định Thành có kết luận liên quan tới tố cáo ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Kết luận xác định, việc ông Dũng ký hợp đồng cho thuê căn tin trường với vợ là bà P.T.H.M (giáo viên của trường) đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Đối với các khoản 2,9 tỷ đồng tiền cho thuê căn tin, nhà xe, nhận hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2025, ông Dũng giao cho thủ quỹ trường quản lý thu, chi tiền mặt, không đưa vào sổ kế toán, không lập báo cáo tài chính.

Việc này có dấu hiệu vi phạm “lập quỹ không đúng quy định”.

Cùng với kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật ông Dũng, UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ.

Thực hiện lại quy trình kỷ luật Hiệu trưởng

Tháng 1/2026, UBND xã Định Thành có quyết thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Dũng bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý quy trình kỷ luật nên khiếu nại.

Sau khi xác minh, UBND tỉnh Cà Mau kết luận, quá trình xử lý kỷ luật ông Dũng của UBND xã Định Thành có sai sót, nên yêu cầu xã hủy bỏ để thực hiện lại...

Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến. Ảnh CATPHCM

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Theo Công an TPHCM, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (sinh năm: 1980; hiện ngụ tại: Phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC01) xác định: Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm: 1961; hiện ngụ tại: Phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm: 1983; hiện ngụ tại: Phường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật hình sự.

Ngày 09/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” để tiến hành điều tra theo quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo:

Các tổ chức, cá nhân, cơ sở in phải chấp hành nghiêm pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép.

Hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 344 Bộ luật Hình sự; trường hợp phạm tội có tổ chức có thể bị phạt tù từ 02 đến 05 năm theo điểm a khoản 2 Điều này.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định.

Người dân cần lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.