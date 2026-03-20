Khởi tố vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước tại An Giang

Nguyễn Hưởng |

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang; ngày 18-3, Cục An ninh kinh tế đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3862/QĐ-ANKT-P8 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự đối với các vi phạm pháp luật tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang, bước đầu đã xác định số tiền nhà nước thất thoát nhiều tỉ đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xác định nước là tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả để phục vụ tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực".

Hiện Cục An ninh kinh tế đã bàn giao hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản nhà nước thất thoát theo quy định pháp luật.

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

