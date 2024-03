Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện chỉ có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12m; một số đoạn cho phép xe vượt có dải phân cách cứng quy mô 4 làn xe, tốc độ cho phép chạy tối đa 80 km/giờ. Một số điểm cho phép xe vượt chỉ dài từ 1,5 - 2 km rồi lại nhập hai làn thành một làn như “nút cổ chai”. Tuyến đường dài dài hơn 98 km nhưng thiếu nhiều điểm dừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt; nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao; bổ sung các điểm dừng khẩn cấp; lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt; đinh phản quang…

Ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Do vậy, tỉnh đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc này.

Đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10/3 làm hai người thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật, gây ra vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến, nhất là hành vi vượt ẩu, chạy quá tốc độ, chở quá tải.

Cùng ngày, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn này là do lỗi của hai tài xế. Tài xế Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách 51B - 261.49 không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Tài xế Phan Đình Thành điều khiển xe ô tô tải 75C - 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10/3, tại Km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Anh Lê Hoàng Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B - 261.49, chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái xe ô tô tải 75C - 016.91 do anh Phan Đình Thành (sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp.

Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người tử vong là anh Cụt Văn S (sinh năm 2004) và chị Cụt Thị P. (sinh năm 2007), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.