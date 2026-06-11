Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Đây là vụ án liên quan hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi làm việc của một số công ty cung cấp máy tính tại Hà Nội và Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (địa chỉ số 2371, tổ 92, Khu 8, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), do Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm Giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra xác định các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator để sử dụng phần mềm không hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp tại Phú Thọ. Các máy tính được cài sẵn hệ điều hành Windows và Microsoft Office, sử dụng công cụ kích hoạt trái phép.

Cơ quan công an cũng xác định Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution (có trụ sở tại Hà Nội) đã cung cấp 350 máy tính cho một cơ sở giáo dục trên địa bàn, có dấu hiệu vi phạm tương tự về việc kích hoạt trái phép phần mềm có bản quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ công bố Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam. Ảnh: CACC

Với giá trị bản quyền chính hãng dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính, tổng thiệt hại trực tiếp của vụ án ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sử dụng, cung cấp phần mềm không có bản quyền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng do các thiết bị có thể bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- Solution. Ảnh: CACC

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.