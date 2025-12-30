Chiều 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" liên quan đến vụ thảm án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong sáng cùng ngày.

Khu vực xảy ra vụ người đàn ông chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương

Đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây bức xúc trong dư luận xã hội, xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 30-12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30-12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Tiếp đó, Khánh đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn) là chị dâu của chị A., chém gây thương tích nặng cho hai mẹ con. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Sau khi gây án, Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới bệnh viện nhảy lầu tự tử.

Liên quan tới vụ việc này, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã được phẫu thuật cấp cứu và đang được điều trị tích cực tại Khoa Thần kinh - Lồng ngực.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người để điều tra, làm rõ.