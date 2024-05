Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng N.A.Đ (SN 1997, Xuân La, Tây Hồ). Theo điều tra, Đ. có kinh doanh cafe ven hồ Tây tại phố Vệ Hồ, phường Xuân La. Thời gian gần đây, quán cafe của Đ. mâu thuẫn trong việc bán hàng với quán cafe bên cạnh của chị N.T.H.

Chiều 1/5, nhân viên hai quán cafe trong lúc tranh giành khách đã dẫn đến lời qua tiếng lại, chửi mắng nhau. Sau đó, Đ. có sang nói chuyện với chị H. nhưng không giải quyết được, Đ. có hành động xô xát với chị H.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, anh B.Đ.C (là bạn trai đồng thời là quản lý quán cafe của chị H.) cầm dao sang đe dọa Đ. Biết việc này, Đ. cũng cầm dao mèo dài khoảng 50cm, mũi nhọn ra để gặp anh C. Khi hai người gặp nhau ở trước cửa số nhà 169 phố Vệ Hồ thì xảy ra xô xát.

Do anh C. yếu hơn nên đã bỏ chạy. Đ. cầm dao mèo đuổi theo. Thấy anh C. vấp ngã ra đường, Đ. xông vào chém trúng anh C. hai nhát vào phần sườn và ngực. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và bị thương tích nặng, hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Nhận thức được hành vi của mình, tối 1/5 đối tượng N.A.Đ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi của mình. Công an quận Tây Hồ khuyến cáo người dân: Không nên từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt mà thiếu kiềm chế dẫn đến các vụ đánh, chém nhau gây hậu quả rất nặng nề. Người bị thương trở thành gánh nặng của gia đình. Người gây án phải đối mặt với án tù, khiến gia đình ly tán. Tất cả các mâu thuẫn cần được trình báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.