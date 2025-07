Khởi tố Trần Thị Huỳnh Như sinh năm 2000 - "gian thương" bán bùa chú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Huỳnh Như (sinh năm 2000), trú tỉnh An Giang và Danh Lợi (sinh năm 2004), trú thành phố Cần Thơ để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trần Thị Huỳnh Như và Danh Lợi. Ảnh: ANCT

Theo kết quả điều tra, Trần Thị Huỳnh Như và Danh Lợi không biết gì về bùa phép. Vì muốn có tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2024 đến giữa tháng 2 năm 2025, Như cấu kết Lợi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, Như nhiều lần livestream bán các loại bùa chú và các vật được làm bùa như son, sáp, nước hoa,… trên mạng xã hội với giá từ vài trăm ngàn đến 7 triệu đồng, còn Lợi đóng giả vai thầy bùa.

Khi khách có nhu cầu thì Như dùng điện thoại quay video cảnh Lợi làm bùa gửi cho họ để tạo lòng tin. Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng đã lừa được nhiều người, bước đầu Cơ quan điều tra xác định được 8 bị hại với số tiền bị Như và Lợi chiếm đoạt là hơn 65 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.