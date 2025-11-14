Khởi tố Trần Ngọc Bích, Giám đốc Du lịch Bắc Á

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân Việt rằng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bà Trần Ngọc Bích (51 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bắc Á.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với bà Bích để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ZNews dẫn kết quả điều tra từ cơ quan công an cho thấy, bà Bích bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong và ngoài nước, từ đó thu hút khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà không tổ chức tour như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Chân dung Trần Ngọc Bích. Ảnh: Dân Việt

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã giao tiền hoặc tài sản cho bà Trần Ngọc Bích hoặc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bắc Á nhưng chưa trình báo, cần sớm liên hệ nhằm được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chu Chiến và cán bộ điều tra Nguyễn Quang Nghị qua số điện thoại 098.108.9995.

Các bị hại khi đến làm việc cần cung cấp bản chính các tài liệu liên quan gồm: phiếu thu tiền, hợp đồng du lịch (nếu có), sao kê giao dịch, giấy nộp tiền, biên nhận hoặc các chứng cứ thể hiện việc chuyển tiền cho bà Bích hoặc cá nhân/văn phòng thuộc Công ty Bắc Á.

Công an Hà Nội cho biết, nếu hết thời hạn điều tra mà các cá nhân liên quan vẫn không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ hoàn tất hồ sơ và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội để truy tố bị can theo quy định của pháp luật.