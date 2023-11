Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 4-11, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Các bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Hồng (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, VKSND Tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, VKSND cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Liên quan đến vụ án này, gần đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

Tuy nhiên, 7 bị can đã bỏ trốn nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với 7 bị can nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 10-2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Đến tháng 3-2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm soát ngân hàng SCB kịp thời.