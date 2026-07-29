Mở rộng điều tra vụ buôn lậu dầu diesel trên biển, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can có vai trò tổ chức, điều hành và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 830.000 lít dầu diesel.

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ TPHCM) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ TP. Cần Thơ), để điều tra về hành vi " Buôn lậu ".

Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Trước đó, trong cùng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo kết quả điều tra, Nghiệp và Lúa tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Tang vật bị thu giữ gồm một tàu chở dầu, gần 830.000 lít dầu diesel, nhiều thiết bị, máy móc liên quan. Tổng giá trị tang vật gần 10 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Nghiệp khai đã gửi tọa độ trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế cho Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Nghiệp cũng là người chuẩn bị hóa đơn, chứng từ nhằm đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo cơ quan điều tra, Nghiệp quản lý cả hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trực tiếp trả lương cho các thuyền viên, thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị vệ tinh trên tàu và điều hành hoạt động vận chuyển. Ngoài Nghiệp và Lúa, các bị can này còn khai có sự tham gia của Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Công an TP. Cần Thơ xác định, đây không phải vụ vận chuyển thuê đơn lẻ mà là đường dây buôn lậu dầu diesel có tổ chức, với quy trình khép kín từ mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận hàng trên biển, chuyển tải vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc rồi đưa đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Đối với Vương Lê Anh Tú, cơ quan điều tra xác định bị can là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc mua dầu từ nước ngoài, điều phối hoạt động nhận và chuyển tải dầu; chuẩn bị phương tiện, chứng từ để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện.

Trong khi đó, Hoàng Trọng Quí được xác định giữ vai trò giúp sức tích cực khi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.