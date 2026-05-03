Khởi tố thêm 12 đối tượng liên quan vụ mua bệnh án hiểm nghèo để 'trốn' ngồi tù

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 12 đối tượng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan vụ mua bệnh án giả trốn tù xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 32 đối tượng liên quan vụ án, trong đó có 6 người bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”, 26 người bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định pháp luật cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án nếu mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, nhiều đối tượng đã tìm cách “chạy” bệnh án giả để thoát cảnh vào trại giam.

Các đối tượng thông qua những mắt xích trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước, móc nối với bị can Hoàng Văn Huấn (SN 1967, thời điểm nêu trên là Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội), để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi bộ hồ sơ giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ).

Mặc dù một số đối tượng không bị bệnh và không điều trị tại bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (SN 1994) là bác sĩ Khoa cấp cứu và Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị cho các đối tượng.

Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng các tài liệu như: Bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án (nhằm được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 - 12 tháng). Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoãn chấp hành án, các đối tượng tiếp tục làm lại hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.