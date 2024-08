Khởi tố "thầy bói" Trần Thị Phương

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phương (41 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định qua các mối quan hệ cá nhân, Trần Thị Phương quen biết với chị L.T.T. ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng Trần Thị Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Mặc dù không biết xem bói, giải bùa ngải, Phương đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà chị T. có bùa làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình và đến nhà làm lễ giải bùa để tạo lòng tin.

Lợi dụng sự tin tưởng của chị T., Phương đưa ra một số lý do không đúng sự thật và nhiều lần đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân của Phương.

Bước đầu công an đã làm rõ Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T. số tiền trên 1,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.