Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Triệu Quý, người hành hung thai phụ trong tiệm tạp hoá trên địa bàn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk ngày 21/9.

Trần Triệu Quý sinh năm 2000, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố để điều tra tội danh Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Triệu Quý tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị Trần Triệu Quý hành hung, người phụ nữ mang thai bán hàng tạp hóa, chị L.T.KN. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) đến cơ quan công an trình báo.

Bị triệu tập đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) làm việc, Trần Triệu Quý thừa nhận đánh chị N., lý do là Quý cho rằng người phụ nữ này bán mỳ tôm cho mình với giá đắt.

Khi bà T., mẹ chị N. can ngăn, nói rõ con gái bà đang mang thai, Quý nhận thức được hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến tính mạng chị N. và thai nhi nhưng vì quá tức giận, thanh niên này không kiềm chế được bản thân và vẫn tiếp tục hành hung.

Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi đánh đập, hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quý là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

Trần Triệu Quý liên tục đe dọa thai phụ vì bán 3 gói mì với giá 30 nghìn đồng.

Ngày 22/9, mạng xã hội lan truyền clip cho thấy một thanh niên liên tục chửi bới, có hành động bạo lực với người phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ này được xác định là chị L.T.K.N.

Theo lời chị N., khoảng 2h12 ngày 21/9, Trần Triệu Quý đến tiệm tạp hóa của chị mua 3 gói mỳ Omachi. Sau khi nghe giá với giá là 30.000 đồng 3 gói, Quý thắc mắc: “ Bán mắc dữ ”. Chị N. đáp lại: “ Hồi giờ giá vậy chứ không mắc đâu ”. Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, dọa đá vào đầu, sau đó đá vào bụng chị N.

“ Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị hắn đạp vào bụng và chửi bới. Nhờ mẹ tôi can ngăn nên tôi mới không bị đánh nhiều hơn ”, chị N. bức xúc kể.

Không dừng lại, Quý còn tấn công cả mẹ chị N. – người ra sức can ngăn. Sau đó anh ta tiếp tục chửi bới, ném dép về phía nạn nhân, liên tục hăm dọa: “ Mày biết tao là ai không? ” trong suốt 3 phút rồi mới rời đi. Chị N. vào bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ yêu cầu nhập viện để theo dõi tình trạng thai kỳ.



