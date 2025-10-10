HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khánh Hòa: Tạm giữ thanh niên tàng trữ súng, bắn chó để trộm

K. Nam |

Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa tạm giữ thanh niên 22 tuổi tàng trữ súng với mục đích bắn trộm chó.

Ngày 10-10, Công an xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ Điền Hòa Tâm (22 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8-10, cơ quan công an nhận tin báo của người dân về việc nghi có người dùng súng ở thôn Ninh Quý 3.

Khánh Hòa: Tạm giữ thanh niên tàng trữ súng, bắn chó để trộm- Ảnh 1.

Thanh niên tàng trữ súng đi trộm chó

Khánh Hòa: Tạm giữ thanh niên tàng trữ súng, bắn chó để trộm- Ảnh 2.

Tang vật mà công an thu giữ

Lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường. Sau 30 phút, công an bắt giữ được Tâm, thu giữ được 3 khẩu súng, 10 viên đạn và 2 dao tự chế trên người nghi phạm.

Làm việc với công an, Tâm khai dùng súng bắn đạn chì, bắn chó trên địa bàn xã rồi trộm. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

