Trong lúc lái xe tải ben không biển số chở cát ở An Giang, Khang lao phương tiện vào lực lượng làm nhiệm vụ khi được cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Trọng Khang (SN 1997, ngụ khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 18h ngày 3/9, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) nhận tin báo của người dân về việc có xe tải ben không biển số chở cát tại ấp Đây Cà Hom, xã An Cư. Lãnh đạo trạm cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Lúc này, Khang đang lái xe tải ben lùi vào khu vực nền nhà của người dân. Dù nhìn thấy cảnh sát giao thông mặc trang phục và có yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Khang không chấp hành.

La Trọng Khang. (Ảnh: Công an An Giang).

Tài xế này còn manh động hơn khi lao xe tải ben về lực lượng làm nhiệm vụ nhưng cán bộ cảnh sát giao thông kịp né tránh. Khang sau đó chạy xe về hướng Chi Lăng rồi xuống xe bỏ đi.

Công an địa phương đã mời Khang đến làm việc và tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Với chứng cứ thu thập được sau hơn 2 tháng điều tra, Công an tỉnh An Giang thực hiện các biện pháp tố tụng để xử lý Khang.

“Qua vụ việc, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nghiêm túc tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong quá trình kiểm tra, kiểm soát giao thông.

Mọi hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở, đe dọa hoặc sử dụng phương tiện để chống đối người thi hành công vụ đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ”, Công an An Giang khuyến cáo.