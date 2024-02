Ngày 28/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin: Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Huỷ hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Lê Tuấn Đức

Tại cơ quan công an, Nguyễn Lê Tuấn Đức khai nhận vào dịp sát Tết Nguyên đán, bị can lái xe Mazda 3 màu trắng lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe bus tạt đầu. Do bức xúc với hành động này nên Đức đã lái xe Mazda chặn đầu xe bus, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc dao quắm nhằm đe dọa tài xế xe bus.

Khi thấy tài xế xe bus và hành khách cố thủ trong xe, Đức đã lấy dao quắm nhiều lần chém vào phần kính và lốp xe, khiến kính xe bus bị xước và lốp xe bị rách một đoạn. Nhà chức trách xác định tài sản bị hủy hoại trị giá 18 triệu đồng.

Sau khi gây ra hành vi, Đức lái xe bỏ đi. Đến ngày 20/2, được sự động viên của gia đình, Đức đã đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm trình diện.