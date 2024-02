Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tâm Duy (SN 1983, ngụ quận Tân Bình) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo điều tra, trước đó, Duy đến ngân hàng trên đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để gửi 1,5 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Do sơ suất trong quá trình hạch toán nên nhân viên ngân hàng đã gửi nhầm số tiền từ 1,5 triệu đồng thành 1,5 tỉ đồng qua cho Duy.

Khi về nhà, Duy phát hiện trong tài khoản của mình có thêm 1,5 tỷ đồng. Nổi lòng tham, Duy chuyển 50 triệu đồng cho bạn của mình nhờ rút ra và giữ giùm.

Phát hiện sự việc, ngân hàng đã nhanh chóng hủy bỏ giao dịch và thu hồi được 1 tỉ 450 triệu đồng. Số tiền còn lại đã bị Duy chiếm giữ trái phép.

Sau đó ngân hàng đã mời Duy lên làm việc và giải thích rõ về vụ việc chuyển nhầm số tiền trên nhưng Duy không hợp tác, không đồng ý ký vào bất kỳ biên bản gì cũng như không trả lại số tiền đã chiếm đoạt trái pháp luật cho ngân hàng.

Sau nhiều lần nhiều lần yêu cầu Duy trả lại tiền chuyển nhầm nhưng không được ngân hàng làm đơn tố cáo đến công an.

Tại cơ quan công an, Duy khai biết và nhận thức được số tiền 50 triệu trên là tài sản hợp pháp của ngân hàng nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài nên Duy đã nổi lòng tham, cố tình chiếm giữ để sử dụng, không trả lại cho ngân hàng.