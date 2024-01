Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 35-02D Ninh Bình vì nhận hối lộ

Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Mạnh Đức (51 tuổi), trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Chu Mạnh Đức là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D Ninh Bình, địa chỉ ở phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D Ninh Bình.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 20/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sinh Phú (SN 1986), trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình để điều tra về tội "Nhận hối lộ".



Bước đầu cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến khi bị bắt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D Ninh Bình, Nguyễn Sinh Phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ôtô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định, từ đó thu lợi bất chính số tiền gần 400 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.