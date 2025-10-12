HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố nữ công nhân Trần Thị Huyền sinh năm 1989

Duy Anh |

Trần Thị Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của một người quen rồi bỏ trốn sang tỉnh khác làm công nhân.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú tại xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.H. (sinh năm 1983, trú tại TP Hà Nội), tố cáo Huyền có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mua bán đất đai và đang bỏ trốn.

Sau một thời gian truy tìm đối tượng, đến ngày 1/10 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Trần Thị Huyền đang là công nhân lao động tại Bắc Ninh nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Khởi tố nữ công nhân Trần Thị Huyền sinh năm 1989- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Huyền làm việc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2019, chị H. và đối tượng Huyền quen biết nhau và cùng hợp tác trồng nho trên đất ruộng của gia đình Huyền. 

Do cần tiền tiêu xài, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khu đất ruộng xung quanh vườn nho có giá 77 triệu đồng/sào (diện tích 360m2) để chị H. chuyển tiền nhờ mua đất. 

Huyền đề nghị đứng tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để dễ làm thủ tục vay vốn ngân hàng vì chị H. không phải là người địa phương; khi chị H. cần thì sẽ sang tên lại. 

Để mở rộng vườn nho, chị H. đã nhờ Huyền đứng ra giao dịch mua ruộng; trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Huyền tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng. 

Sau khi nhận tiền, Huyền không mua đất như đã hứa hẹn mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân; khi mất khả năng thanh toán Huyền bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt số tiền trên.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng
