Sáng 30/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm thanh niên ở tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đóng võng, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố.

Các bị can gồm: Nguyễn Như Minh Hiếu (SN 2009, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư); Phạm Văn Hùng (SN 2007, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); Bùi Đình Quang Vinh (SN 2008) và Nguyễn Tiến Thành (SN 2008, cùng trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Phương tiện, hung khí của nhóm thanh niên bị thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thái Bình phát hiện nhóm thanh niên độ tuổi từ 17 – 20, sinh sống ở TP Thái Bình và các huyện lân cận đi xe máy mang theo công cụ hỗ trợ tự chế chạy thành hàng lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 24/8, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên trên mang theo nhiều loại hung khí, lái xe với tốc độ cao, lạng lách trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Tại cơ quan Công an, các thanh niên khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác từ trước nên đã chuẩn bị hung khí, rủ nhau tụ tập để giải quyết.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, qua vụ việc trên cho thấy, các bị can đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, là lứa tuổi dễ bị kích động, lôi kéo, rủ rê, thích thể hiện bản thân, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên này.

Công an tỉnh Thái Bình cho rằng để ngăn chặn, giải quyết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng không chỉ có vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an, mà cũng là trách nhiệm của cả cộng đồng.