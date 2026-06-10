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Khởi tố nhóm bắt trộm 124 con chó ở Đà Lạt

Nhất Đăng
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Trước khi bị công an bắt, nhóm này đã bắt trộm 124 con chó với trọng lượng hơn 2 tấn rồi bán cho một quán thịt cầy ở Đà Lạt.

Ngày 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người gồm: Phan Huy Khang (55 tuổi), Trương Minh Đạt (58 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt), Mai Xuân Lâm (56 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng cũ), Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Khởi tố nhóm "cẩu tặc" bắt trộm 124 con chó ở Đà Lạt - Ảnh 1.

5 người trong nhóm bắt trộm 124 con chó và tiêu thụ ở Đà Lạt thời gian qua.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can đối với Tạ Đình Tuấn (48 tuổi, ngụ phường Lang Biang - Đà Lạt) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, công an xác định trên địa bàn Đà Lạt xảy ra nhiều vụ trộm cắp chó mèo do một nhóm thực hiện vào thời điểm đêm khuya, có tính chất chuyên nghiệp khiến người dân bức xúc.

Sau thời gian tập trung theo dõi, điều tra, tối 19-5, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang những người này khi vừa bắt trộm chó, mèo và đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, Khang, Lâm, Đạt và Mạnh từng có nhiều tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, 4 người này bàn bạc, chế tạo dụng cụ kích điện để đi bắt trộm chó, mèo của người dân ở khu vực Đà Lạt.

Chó mèo sau khi bị bắt trộm, nhóm này đến bán cho một quán thịt cầy ở Đà Lạt do Tuấn làm chủ. Đến thời điểm sa lưới, những người này đã bắt trộm và đưa đi tiêu thụ 124 con chó với tổng khối lượng khoảng 2.054 kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt kêu gọi những hộ dân trên địa bàn bị mất chó mèo trong thời gian qua đến cung cấp thông tin và được hướng dẫn các thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Công an tỉnh Lâm Đồng

phường Xuân Hương

Công an phường Xuân Hương

phường Cam Ly

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