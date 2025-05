Công an tỉnh Nghệ An ngày 15/5 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiền (SN 1983, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” với lãi suất hơn 180%/năm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thu Hiền có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra tại đại bàn thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Thu Hiền - Ảnh: CA Nghệ An

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến ngày 14/12/2024, đối tượng đã cho một số người vay tiền với lãi suất 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Tổng số tiền mà Hiền cho vay là 620 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 133 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thu Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 201 Bộ luật Hình sự: Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự - Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. - Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.