Ngày 18-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.T.H. (SN 1986, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Rái cá vuốt bé là là động vật hoang dã thuộc IB, nhóm nguy cấp, quý hiếm cấm săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt dưới mọi hình thức. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, khoảng 5 giờ ngày 8-9, tại khu vực nút giao đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện bà T.T.H. đang có hành vi vận chuyển trái phép một cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) từ Quảng Ngãi ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan công an, bà H. khai nhận đã mua cá thể rái cá trên của 1 người đàn ông không quen biết với giá 7 triệu đồng rồi mang về nhà nuôi nhốt.

Gần đây, do không còn nhu cầu nuôi nên người phụ nữ này đã lên các trang mạng xã hội Facebook có liên quan đến rái cá để rao bán. Quá trình tìm kiếm, bà H. đã trao đổi, thống nhất việc mua bán cá thể rái cá trên với 1 tài khoản trên mạng xã hội Facebook giá 20 triệu đồng.

Trên đường vận chuyển cá thể động vật hoang dã này từ Quảng Ngãi ra bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) để giao dịch, khi tới Binh Bình, bà H. đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi ngăn chặn vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao cá rể rái cá trên cho Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ, chăm sóc.