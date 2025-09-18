Hiện trường nơi 2 người tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Theo đó, khoảng trưa 18-9, nhiều cảnh sát đã có mặt tại nhà nghỉ T.Q (phường Ninh Hòa) để phong tỏa hiện trường.

Bên cạnh đó, có khoảng 3 xe cấp cứu cũng có mặt ở đây.

Bên ngoài hiện trường vụ việc

Nhiều xe cấp cứu có mặt tại hiện trường

Lãnh đạo phường Ninh Hòa cho biết vụ việc đang được công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ. Lãnh đạo này cho hay có ít nhất 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một thanh niên và một phụ nữ (quê tỉnh Cà Mau).

Cả hai được phát hiện tử vong tại hiện trường nhà nghỉ với nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.



