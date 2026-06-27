Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe cao áp xịt chảy máu mắt bà bán rau

Mâu thuẫn vị trí bán hàng, Nguyễn Thị Thúy đã dùng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào mặt bà Q. khiến nạn nhân bị thương, chảy máu vùng mắt.

Chiều 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 8 giờ ngày 22-6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (sinh năm 1963, trú tại xã Kim Anh, TP Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng. Trong quá trình xô xát, Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến người phụ nữ bán rau này bị thương, chảy máu vùng mắt và phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thúy dùng vòi rửa xe cao áp xịt nước...

... khiến người phụ nữ bán rau bị thương

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong buôn bán, một phút thiếu kiềm chế đã khiến một người phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột. Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.