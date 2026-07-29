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Khởi tố người phụ nữ dùng căn cước, sổ đỏ giả để lừa vay 11 tỷ đồng

Minh Đức - Vũ Quỳnh
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Bằng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Nguyễn Thị Lâm đã lừa vay, chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình số tiền 11 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Khởi tố người phụ nữ Lừa đảo 11 tỷ đồng Bằng giấy tờ giả tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Bị can Lâm tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Lâm đã sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đồng thời sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin, vay tiền của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Bằng thủ đoạn trên, Lâm đã vay và chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags

công an tỉnh Ninh Bình

tỉnh Vĩnh Phúc

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