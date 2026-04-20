Khởi tố người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

Minh Tuệ |

Dù bị nhắc nhở nhiều lần, bà T. vẫn cố tình bán hàng rong và có hành vi la hét, chống đối gây cản trở giao thông, ảnh hưởng hoạt động tại khu vực sân bay Nội Bài.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 8/4, tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV, thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện N.T.T. bán hàng rong trái phép.

Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong tại sân bay Nội Bài Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Bị can N.T.T. tại cơ quan công an.

Quá trình kiểm tra, xử lý, người phụ nữ không chấp hành mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực.

Sự việc diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo dư luận không tốt, thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong tại sân bay Nội Bài Gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2.

Khu vực bà T. gây rối (Ảnh: Sân bay Nội Bài).

Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu N.T.T. ký cam kết chấp hành quy định, không tái phạm. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Vụ việc là cảnh báo đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài .

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam giới có nhiều hình xăm gần hồ Tuyền Lâm
Tags

khởi tố bán hàng rong

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
