Khởi tố người ghi lô đề Phan Thị Phương Dung SN 1970

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 4 người về tội “Đánh bạc” sau khi xác minh việc ghi, nhận số lô, số đề qua Zalo, SMS và giao dịch trực tiếp với tổng số tiền 114,595 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an phường Nam Gia Nghĩa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ một số đối tượng có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, thắng thua bằng tiền theo kết quả mở thưởng của các Công ty Xổ số kiến thiết.

Nhóm các đối tượng thực hiện hành vi “đánh bạc”. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Phan Thị Phương Dung (SN 1970) thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề từ Vũ Thị Ngần (SN 1971) thường trú tại phường Nam Gia Nghĩa; Phan Thị Xuân (SN 1977) thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa và Vũ Thị Ngọc Thúy (SN 1965) thường trú tại phường Nam Gia Nghĩa.

Việc giao nhận số lô, số đề được thực hiện thông qua tin nhắn SMS, ứng dụng Zalo và giao dịch trực tiếp. Tổng số tiền liên quan được xác định là 114.595.000 đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố bị can đối với 4 người trên về tội “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành hỏi cung bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ vụ việc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an phường Bắc Gia Nghĩa khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là ghi số lô, số đề qua tin nhắn, mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc. Khi phát hiện cá nhân có biểu hiện tổ chức, môi giới hoặc tham gia đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.