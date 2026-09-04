HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố người ghi lô đề Phan Thị Phương Dung SN 1970

Nam An
|

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 4 người về tội “Đánh bạc” sau khi xác minh việc ghi, nhận số lô, số đề qua Zalo, SMS và giao dịch trực tiếp với tổng số tiền 114,595 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an phường Nam Gia Nghĩa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ một số đối tượng có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, thắng thua bằng tiền theo kết quả mở thưởng của các Công ty Xổ số kiến thiết.

Khởi tố Phan Thị Phương Dung và 3 đồng phạm về tội đánh bạc năm 2026 - Ảnh 1.

Nhóm các đối tượng thực hiện hành vi “đánh bạc”. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Phan Thị Phương Dung (SN 1970) thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề từ Vũ Thị Ngần (SN 1971) thường trú tại phường Nam Gia Nghĩa; Phan Thị Xuân (SN 1977) thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa và Vũ Thị Ngọc Thúy (SN 1965) thường trú tại phường Nam Gia Nghĩa.

Việc giao nhận số lô, số đề được thực hiện thông qua tin nhắn SMS, ứng dụng Zalo và giao dịch trực tiếp. Tổng số tiền liên quan được xác định là 114.595.000 đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố bị can đối với 4 người trên về tội “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố Phan Thị Phương Dung và 3 đồng phạm về tội đánh bạc năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành hỏi cung bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ vụ việc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an phường Bắc Gia Nghĩa khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là ghi số lô, số đề qua tin nhắn, mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc. Khi phát hiện cá nhân có biểu hiện tổ chức, môi giới hoặc tham gia đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông ở Hà Nội chuyển 300.000.000 đồng đặt mua ô tô Mazda CX-30, tài khoản tên “Thư” lập tức xóa tin nhắn, cắt liên lạc
Tags

đánh bạc

Lâm Đồng

Zalo

Công an tỉnh Lâm Đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại