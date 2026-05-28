Khởi tố người đàn ông gây tai nạn, khiến nữ du khách người Anh tử vong

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố tài xế trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 4C khiến nữ du khách người Anh tử vong, sau đó hiến tạng cứu sống 3 bệnh nhân Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính (42 tuổi, trú xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra hôm 29/3 trên Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa. Thời điểm này, Sùng Seo Chính lái xe máy chở theo một nữ du khách người Anh đi tham quan khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong quá trình di chuyển, do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện cùng chiều phía trước, xe máy do Chính cầm lái đã xảy ra va chạm với một xe máy khác. Sau cú tông ban đầu, phương tiện tiếp tục lao sang phần đường đối diện và va chạm với ô tô tải đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến nữ du khách người Anh bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Sau khi nữ du khách tử vong, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình du khách người Anh đã để lại niềm xúc động sâu sắc, lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự sẻ chia không phân biệt quốc tịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo núi có nhiều khúc cua, độ dốc lớn như Quốc lộ 4C.

Người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

