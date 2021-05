Khởi tố người đàn ông 70 tuổi cùng các con tấn công Công an

Ngày 4/5, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Cương (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Sơn Trương (33 tuổi) và Thạch Thị Sa Rây (38 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Chiết (73 tuổi), Thạch Thị Kim (35 tuổi, cùng ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo kết quả điều tra, ngày 20/4, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Chiết. Lúc này, ông Chiết cùng các con là Cương, Trương, Sa Rây, Kim dùng dao, cuốc, gạch cản trở, tấn công lực lượng cưỡng chế làm 4 cán bộ Công an bị thương. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Ông Chiết cùng các con.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, ông Thạch Chây Lìa Phi đã hỏi mua của ông Chiết 26m² đất để làm đường đi từ nhà ra đường công cộng, với giá 4 triệu đồng.

Vài năm sau, gia đình ông Chiết tự ý đào hố ngang đường đi, giăng dây kẽm gai. Sau đó ông Phi làm đơn khởi kiện ông Chiết ra tòa.

Năm 2019, tòa án tuyên buộc giao đất cho ông Phi nhưng ông Chiết không hợp tác, có thái độ chống đối quyết liệt. Năm 2020 đến nay, sau nhiều lần vận động, thuyết phục, ông Chiết vẫn không tự nguyện thi hành nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế thì xảy ra sự việc nêu trên.