Sáng mai 5/5, xét xử vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Nhật Cường, Quảng Châu- Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Nhật Cường, Quảng Châu- Trung Quốc); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).



Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy và Cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư khi bị khám xét.

Cáo trạng xác định, đây là vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo.

Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng có hành vi trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…

Trước đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13-Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.