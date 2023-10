Khởi tố Ngọc Trinh - bài học cảnh tỉnh cho sự bất chấp để nổi tiếng

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng", "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự). Đây là một quyết định rất đúng đắn và kịp thời của Công an TP. Hồ Chí Minh được dư luận động tình và cho rằng, giúp răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn những suy nghĩ, lối sống lệch lạc, tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội.

Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Trên internet, đại đa số người dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền, thể hiện qua các bình luận, tựu trung: “Một quyết định rất đúng đắn, không thể để các tấm gương xấu cho giới trẻ, thể hiện thích làm gì thì làm như vậy được. Người nổi tiếng nên giữ hình ảnh và sống lành mạnh, truyền cảm hứng tới những người khác”.

“Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, coi thường pháp luật. Rất ủng hộ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra”; "Đẹp, có tiền đâu phải muốn làm gì thì làm. Sống và làm việc phải tuân thủ pháp luật”.

Ngọc Trinh "biểu diễn" thả 2 tay khi lái xe - Ảnh cắt từ clip

Nhiều tài khoản mạng xã hội còn đưa nhận định, hành vi lái xe thả 2 tay rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội chỉ là chiêu trò để gây sự chú ý của Ngọc Trinh và ekip, nhưng lại bị phản tác dụng. “ Gậy ông đập lưng ông rồi. Nghĩ đơn giản là mất mấy triệu tiền phạt đổi lấy sự chú ý mà giờ phản tác dụng. Lời cảnh tỉnh cho những người muốn theo gương Ngọc Trinh”; “Muốn nổi tiếng thêm bằng cách xem thường pháp luật thì cái giá phải trả như thế này”.

“Em biết chạy xe như thế, quay video và đưa lên mạng xã hội là sẽ bị chỉ trích và bị phạt hành chính, mà em đâu thiếu tiền, nhưng đổi lại em sẽ được nhiều thứ hơn, và đó là cách mà em ấy tính toán, nhưng lần này em đã tính bị sai rồi”.

Cũng không ít người phân tích, đưa ra lời khuyên, cảnh báo cho những người đã, đang và sẽ có những hành động bất chấp pháp luật nhằm gây chú ý trên mạng xã hội. “Làm vậy để làm gì? Khoe độ giàu có, chịu chơi hay làm gì? Nếu có đam mê mô tô thì vô các câu lạc bộ hợp pháp, họ có sân chơi riêng, nơi chạy, biểu diễn riêng không ảnh hưởng tới an toàn giao thông”.

“Luật pháp nghiêm minh. Bất kì ai xem thường luật pháp đều phải trả giá cho hành động của mình. Ảo tưởng mình là người nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm”; “Cần mạnh tay hơn nữa với các YouTuber, TikToker khác đang có những clip cổ vũ cho hành vi bạo lực, đi ngược với đạo đức xã hội!”.

Nữ người mẫu tạo dáng nguy hiểm khi điều khiển mô tô - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh đã đăng tải một đoạn clip lên trang cá nhân Facebook, Tiktok khoe màn “biểu diễn” đi mô tô như thả 2 tay, đứng một bên xe, nằm trên mô tô. Sau đó, đoạn clip này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngày 9/10, Ngọc Trinh bị Đội CSGT Công an TP. Thủ Đức lập biên bản xử phạt hai lỗi nằm trên yên môtô đứng một bên xe, buông hai tay... khi điều khiển; và không có giấy phép lái xe trên 175CC theo Nghị định 100/2019 và điều 59 Luật Giao thông đường bộ (tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng).