Khởi tố một phóng viên về tội 'Nhận hối lộ'

Trước đó, vào 13h30 ngày 10/12, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo một người đàn ông tên Đoàn Từ Tấn (SN 1982) tự nhận là phóng viên Tạp chí Môi trường và sức khỏe đến các trường mầm non để tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm sau đó yêu cầu các trường đưa tiền để viết bài.

Đến 16h15 cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang Đoàn Từ Tấn nhận tiền từ Hiệu trưởng của Trường Mầm non Đồng Cốc (xã Đồng Cốc). Tang vật thu giữ một phong bì ghi “Trường Mầm non Đồng Cốc”, bên trong có 2 triệu đồng.

Đối tượng Tấn còn tự giao nộp cho tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn một phong bì có ghi chữ “Trường Mầm non Nghĩa Hồ”, bên trong có 2 triệu đồng.

Đối tượng Tấn tại cơ quan công an

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu giữ 6,515 triệu đồng, 1 cuốn sổ ghi chép (ghi lại hoạt động của đối tượng tại địa phương), 1 túi xách chứa máy quay, chân để máy và một số sổ sách khác.

Tấn thừa nhận có đến một số trường mầm non, như: Quý Sơn, Phượng Sơn, Nghĩa Hồ và thị trấn Chũ với danh nghĩa phóng viên để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đều nhận số tiền "bồi dưỡng" 2 triệu đồng. Tấn còn khai, dự định ngày 11/12, Tấn tiếp tục đến các trường học ở các xã vùng cao của huyện để làm việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, do lãnh đạo nhà trường kịp thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng nên Công an huyện Lục Ngạn không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi “Đưa hối lộ” đối với nhà trường.