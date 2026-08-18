Khởi tố môi giới Phạm Thị Mỹ Hà và nhiều người liên quan đến giao dịch 1,5 tỷ đồng/lần

Các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người bệnh suy thận và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để trục lợi.

Tối 17/8, Bộ Công an thông tin, qua công tác điều tra vụ việc "mua bán bộ phận cơ thể người” được phát hiện vào tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định Phạm Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 1989, hiện ở phường Long Bình, TP Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Hà (sinh năm 1994, hiện ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Cao Thị Dự (sinh năm 1988; hiện ở xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) giữ vai trò chính.

Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận; thỏa thuận giá, nhận, quyết định các khoản chi phí và phân công thành viên thực hiện những công việc liên quan.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, các đối tượng giới thiệu có khả năng tìm được người bán thận có các chỉ số sức khỏe phù hợp và đưa ra mức chi phí từ 1,4 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận.

Song song đó, các đối tượng trực tiếp hoặc phân công thành viên tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền. Các đối tượng thỏa thuận giá mua ở mức thấp hơn số tiền đã thống nhất với người có nhu cầu ghép thận, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Đối tượng Phạm Đỗ Đăng Khoa (Ảnh: Bộ Công an).

Đối với đối tượng trực tiếp tìm được người bán thận và giao dịch được thực hiện thành công, có thể được hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng tiền giới thiệu. Đối tượng được phân công đưa người bán và người nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả, hỗ trợ các thủ tục liên quan được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công. Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng sắp xếp đưa các bên đến bệnh viện để khám chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận.

Đáng chú ý, nhằm che giấu bản chất của giao dịch mua bán thận, các đối tượng hướng dẫn để thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý; đồng thời hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết phục vụ hồ sơ hiến, ghép. Mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, nhưng thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền.

Sau khi trừ tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 03 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Ngô Thụy Tường Vy, Cao Thị Dự, Phạm Nhất Tiến, Lê Bá Huy, Phạm Thị Mỹ Hà, Tô Minh Trung, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Hoàng Quốc Thái, Huỳnh Thị Thúy Vân và Cao Hữu Đông (Ảnh: Bộ Công an).

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1988, hiện ở phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Nhất Tiến (sinh năm 1995, hiện ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy (sinh năm 1995, hiện ở phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh), Tô Minh Trung (sinh năm 1991; hiện ở xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long), Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái (sinh năm 1995, hiện ở xã Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh), Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1993, hiện ở phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh), Cao Hữu Đông (sinh năm 1965, hiện ở phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh năm 1991, hiện ở xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa).

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo: Việc mua bán, môi giới mua bán bộ phận cơ thể người là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tìm kiếm, lôi kéo, môi giới, tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ để che giấu giao dịch mua bán, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xử lý.

Mọi hành vi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác, lợi dụng nhu cầu chữa bệnh cấp thiết để tổ chức, môi giới mua bán bộ phận cơ thể người nhằm trục lợi đều sẽ được cơ quan Công an tập trung phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.