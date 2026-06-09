Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can L.S.G. về hành vi gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê, gây thiệt hại gần 383 triệu đồng.

Ngày 9/6, Công an Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một người nước ngoài tên L.S.G. (35 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với đối tượng L.S.G.

Theo điều tra, rạng sáng 30/5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, Đà Nẵng), người nước ngoài trên bất ngờ có hành vi côn đồ, hung hãn sau một mâu thuẫn nhỏ với khách đang ngồi trong quán. Nghi phạm đã đập vỡ điện thoại của người khách rồi dùng ghế gỗ đập phá hàng loạt tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế cũng như nhiều vị trí bên trong quán.

Hành vi quá khích của người này khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn tháo chạy ra ngoài đường. Người nước ngoài này còn xông lên tầng lửng đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nghi phạm mới chấm dứt hành vi gây rối.

Video sự việc được ghi lại.

Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở và gây tụ tập đông người trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm. Thiệt hại ban đầu được xác định gần 383 triệu đồng, bao gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và tài sản khác của khách hàng.

Quá trình điều tra, công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản…



