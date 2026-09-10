Khởi tố kẻ hiếp dâm bé gái 15 tuổi ở Bắc Ninh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố bị can T.L.C. (sinh năm 2007) để điều tra hành vi bị cáo buộc hiếp dâm bé gái 15 tuổi.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.L.C. (sinh năm 2007, trú xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nam Sơn về vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, 23/8 Công an phường Nam Sơn tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của P.T.L (sinh năm 2011, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với nội dung L. bị đối tượng T.L.C có hành vi “Hiếp dâm”.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng triệu tập T.L.C. đến làm việc, đồng thời tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra.

Tại cơ quan công an, T.L.C. được xác định đã khai nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của T.L.C. có dấu hiệu cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ngày 1/9, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với T.L.C. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.