Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, chiều 8/11, Lê Trí Tâm Anh (SN 1988, ngụ xã Chợ Vàm, An Giang) có nhậu cùng anh P.V.H (SN 1992) tại nhà một người quen gần nơi ở. Trong buổi nhậu có vợ anh H. và bé A. (SN 2018).

Lợi dụng lúc mọi người đang chuẩn bị mồi, Tâm Anh dụ bé A. cùng đi mua kem. Sau khi mua kem xong, trên đường trở về, Tâm Anh chở bé A. đến nhà riêng của mình và thực hiện hành vi xâm hại tình dục rồi đưa bé về lại nhà.

Bị can Lê Trí Tâm Anh

Phát hiện con có biểu hiện bất thường, cha mẹ hỏi thì bé A. kể lại toàn bộ sự việc và gia đình tố giác đến cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, Tâm Anh thừa nhận hành vi xâm hại với bé A., và còn khai từng xâm hại bé A. một lần trước đó vào ngày 23/10, cũng tại nhà mình.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó Lê Trí Tâm Anh đã bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự sau khi tới Công an xã Chợ Vàm đầu thú vì biết hành vi xâm hại bé A. bị gia đình phát giác và tố cáo.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với Tâm Anh.