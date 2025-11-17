Bị cáo điều trị bệnh không thể có mặt tại tòa

Theo kế hoạch, ngày mai (18/11), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 28 bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Luật sư… về các tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Tuy nhiên, Tòa vừa có thông báo lùi lịch xét xử sang 15/12 do bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) hiện đang phải điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Vy bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng , đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Phước Thạnh , cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, phạm hai tội “Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, bị quy kết “Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ”

Trong khi, các bị cáo Dương Anh Sơn , Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes; Hoàng Kiến An, luật sư; Nguyễn Thị Thu Hà, bị đơn trong vụ án dân sự; Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Tiến Dũng, bị cáo trong vụ án hình sự; Trần Thị Thu Huyền, chị ruột bị cáo trong vụ án hình sự, bị cáo buộc “Đưa hối lộ”.

Nhóm phạm tội “Môi giới hối lộ”, có các bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Thanh, cựu Phó Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Trịnh Ninh Bình, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Đình Bảo, luật sư; Phạm Thanh Cường, kinh doanh tự do; Trần Văn Lợi, lao động tự do; Đỗ Đăng Thủy, lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Võ Trường Giang, nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa; Tô Thành Trung, cựu Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Dương Quốc Thi, kinh doanh tự do; Ngô Văn Nam, cựu Thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bùi Thị Phương, Thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Hoàng Thị Sung, lao động tự do.

Hai bị cáo Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường.

"Móc nối" nhau đưa, nhận hối lộ

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 3/2022 - 5/2024, 28 bị cáo nêu trên có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Còn bị cáo Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị xác định là đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng xác định bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Đây là bị cáo môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối hộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Ngoài 28 bị cáo trên, trong kết luận, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều người liên quan khác.