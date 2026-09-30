Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, cán bộ y tế Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố bị can Trần Thị Minh Luyện, Phạm Thị Tâm

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về việc tiếp tục khởi tố 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện (thủ quỹ) và Phạm Thị Tâm (cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh. Đồng thời hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Khởi tố Hiệu trưởng Trần Thu Đông và Kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, ngày 08/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc tiếp tục khởi tố 02 bị can ngày 04/9/2026 là kết quả của quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và các khoản kinh phí dành cho học sinh; góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý tại các cơ sở giáo dục./.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ Điều 356, Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như sau: 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 nămđến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.



