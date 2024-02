Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với 3 bị can.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng

Ngày 20/2, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; là giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Ba bị can bị bắt bao gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; là nhân viên phòng giao dịch ngân hàng nói trên) về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh bất động sản nên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ.

Đầu tháng 1/2024, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định đối với Hà Hải Đăng.

Đăng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng tại ngân hàng, nhưng thực tế đem đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.

Ngoài ra, Đăng chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả hồ sơ thủ tục đáo hạn giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (bên phải) tại cơ quan Công an.

Bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã

Sáng 21/2, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; thường trú phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyễn Đức Tuân là Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự” ngày 24/1/2024.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Nguyễn Đức Tuân về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà tại cơ quan Công an.

Bắt nữ kế toán tham ô, trốn truy nã sa lưới

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Hà là kế toán Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ Luật hình sự ngày 29/8/2022.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ tháng 3/2022 đến 5/2022, lợi dụng sự tin tưởng của bà Nguyễn Thị Mộng Th, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, Hà đã tự ý điền thêm thông tin về việc được công ty ủy quyền cho mình trực tiếp giao dịch tại ngân hàng, sử dụng số điện thoại của Hà để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng Internet Banking đối với các tài khoản của công ty đến tài khoản cá nhân của Hà để tham ô chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Đoàn Thị Ngọc Hà về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật./.