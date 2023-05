Khởi tố giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượn g tại Trung tâm Đăng kiểm 99-05D (phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành) về hành vi “Nhận hối lộ”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê duyệt.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư, xây dựng và tư vấn đăng kiểm do Trần Kiên (SN 1987, trú tại phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành) là Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Trong thời gian hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay, lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 99-05D đã có hành vi “Nhận hối lộ” của các chủ phương tiện đến đăng kiểm, nghiệm thu các phương tiện cải tạo để bỏ qua các lỗi kỹ thuật và hợp thức hồ sơ cải tạo cho các phương tiện... với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Kiên - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 99-05D và 7 đối tượng khác về hành vi nhận hối lộ. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.