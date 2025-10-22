Khởi tố Giám đốc Phạm Mạnh Hiền và kế toán

Ngày 22/10, VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Mạnh Hiền (Giám đốc) và Trần Tiến Hảo (kế toán Công ty) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Đông Thành (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, xác minh, đấu tranh làm rõ vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh.

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ ngày 25/12/2023 đến 17/9/2025, Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh (địa chỉ tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành) do Phạm Mạnh Hiền, sinh năm 1973, trú tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành làm Giám đốc, đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền 3,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ảnh: CA Phú Thọ

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Mạnh Hiền (Giám đốc) và Trần Tiến Hảo (Kế toán Công ty) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Đông Thành khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống để trục lợi.