Tạm giữ hình sự Phạm Minh Phương sinh năm 2004

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Phan Tấn Điền (sinh năm 2004), Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 2005), Nguyễn Trần Anh Tuấn (sinh năm 2009), Phạm Minh Nhật (sinh năm 2005), Đoàn Hùng Thiên (sinh năm 2010), Nguyễn Thái An (sinh năm 2007), Nguyễn Trường Sơn ( sinh năm 2006) và Phạm Minh Phương (sinh năm 2004), cùng trú tại thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

(Từ trái qua phải) đối tượng Phương, Nhật và Điền tại cơ quan Công an. Ảnh: CA An Giang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 12/10/2025, anh Nguyễn Tấn Đ (sinh năm 2008, cư trú tại xã An Châu, tỉnh An Giang) trình báo thì bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy chặn lại, tự xưng là Công an và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, nhóm này chiếm đoạt xe máy biển số 67AC-021.96 của anh Đ rồi di chuyển về hướng phường Châu Đốc. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, các đối tượng manh động, liều lĩnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

(Từ trái qua phải) đối tượng Khánh, An và Anh Tuấn. Ảnh: CA An Giang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ toàn bộ 8 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại thành phố Cần Thơ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận:

Trong lúc đi đến Miếu Bà Châu Đốc để cúng, khi đến tuyến tránh Quốc lộ 91 thấy một nhóm thanh niên tụ tập đua xe, nẹt pô, cả nhóm đã quay lại rượt đuổi để “trả đũa”. Khi đuổi kịp anh Đ (xe bị tắt máy), nhóm này đã dùng lời lẽ đe dọa, tự xưng là Công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ và chiếm đoạt xe máy, sau đó mang về khu dân cư Bình Long tháo rã các bộ phận, rồi chở phụ tùng về Cần Thơ tiêu thụ.

Đối tượng Sơn (bên trái ) và Thiên. Ảnh: CA An Giang

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.