Khởi tố giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hiên

Duy Anh |

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã thực hiện hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Ngày 4/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025.

Đồng thời, khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc Công ty về tội "Trốn thuế" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự: "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" , "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị có liên quan.

Tại thời điểm đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm" , quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên với vai trò là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV còn thực hiện hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng thu được từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm của Công ty nhằm mục đích trốn thuế, hậu quả đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và hưởng lợi bất chính số tiền gần 350 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

