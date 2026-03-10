Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên, sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang là Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên về tội Trốn thuế, quy định tại Khoản 1, Điều 200, Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Kiên đã thực hiện hành vi không lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, không kê khai thuế GTGT đối với việc bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021 đến năm 2024. Tổng số tiền thuế GTGT trốn là trên 258,6 triệu đồng.

Kiên và các đồng phạm. Ảnh: CA Tuyên Quang

Trước đó, ngày 16/12/2025 và 24/2/2026, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với:

Nguyễn Hùng Vĩ, sinh năm 1981, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN;

Lê Hùng Dũng, sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát cùng về tội Trốn thuế quy định tại Khoản 2, Điều 200, Bộ luật hình sự.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn GTGT khống của các "doanh nghiệp ma" - chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế - để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn GTGT và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 738,5 triệu đồng.

Các vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thuế, mọi hành vi vi phạm về thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.