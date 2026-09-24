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Khởi tố Giám đốc công ty vận tải Nguyễn Văn Chăm 45 tuổi

Trang Anh
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Nguyễn Văn Chăm là Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 24/9/2026 cho biết vừa khởi tố đối tượng tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp Công an xã tiến hành kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4 thuộc khu vực đầm Xâm Thị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm. Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng và hiện trường vụ đổ chất thải - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Chăm (sinh năm 1981;Trú tại: thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm đã thừa nhận tổ chức thực hiện thành công 255 chuyến đổ thải trái quy định với tổng khối lượng khoảng 4.539.645kg chất thải.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

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